Scania inaugura una nuova fabbrica di batterie a Södertälje

Scania ha inaugurato il 5 settembre la fabbrica per l'assemblaggio delle batterie presso la sede centrale svedese di Södertälje, che consentirà la produzione in serie di veicoli elettrici per il trasporto pesante.

Nello specifico, l'impianto di assemblaggio, in cui lavorano 550 persone, è adiacente alla linea dei telai, riprogettata in estate per la produzione di veicoli elettrici, al fine di incrementare l'efficienza e la rapidità produttiva. Come ha rivelato Christian Levin, presidente e ceo di Scania e del gruppo Traton, si tratta di un investimento pari ai 1,5 miliardi di corone svedesi, che rientra nella strategia Scania per l'elettrificazione del trasporto, e nell'obiettivo del brand di vendere il 50% di veicoli elettrici nel 2030.

"In Scania ci poniamo l'obiettivo di guidare il cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile - afferma Levin - con la messa in funzione della nuova fabbrica Scania per l'assemblaggio delle batterie ci dotiamo di un fondamentale strumento per accelerare l'elettrificazione",



