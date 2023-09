L'aumento in percentuale è del 5,7% rispetto al 2022

Il mercato dell'auto usata, come si apprende dall'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", ha fatto segnare un incremento del 5,7% nel mese di agosto, al netto delle minivolture.

In pratica, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 219 usate nel mese in questione; mentre lo stesso dato, relativo ai primi otto mesi dell'anno, è di 181 auto usate ogni 100 nuove.

A livello di motorizzazioni, anche ad agosto il mercato dell'usato ha premiato le alimentazioni tradizionali, quindi gasolio e benzina, che occupano la vetta alla classifica. Crescono le vendite di ibride a benzina anche nel mercato dell'usato, precisamente del 54,9%, per una quota di mercato che raggiunge il 4,5%, mentre le elettriche rimangono ferme a quota 0,5%, subendo un lieve calo nei primi otto mesi dell'anno. In merito alle minivolture, invece, sono sempre i motori diesel a farla da padrone, con una quota del 52,6% nel mese di agosto: un dato comunque in calo rispetto allo stesso mese del 2022, quando era il 53,6%.

Cresce anche sotto questo aspetto l'incidenza delle ibride a benzina, che sale al 6,1%, un quota superata da quella, del 7,5%, appannaggio delle vetture con alimentazione a gpl. Segno positivo ad agosto, seppur dello 0,1%, per i passaggi di proprietà dei motocicli.

Allargando la panoramica ai primi otto mesi del 2023, i trasferimenti netti di proprietà hanno fatto registrare incrementi del 6,6% per le autovetture e del 4,6% per tutti i veicoli, con una contrazione del 2,4% per i motocicli.

Per le radiazioni delle autovetture, invece, il bilancio mensile ad agosto ha fatto segnare un calo del 2,4% rispetto ad agosto 2022.

Negativo anche il dato in merito alle radiazioni di motocicli, con un decremento mensile del 3,2%.



