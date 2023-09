La Lancia Ypsilon rinnova la gamma, 4 milioni vendute finora

"La Lancia Ypsilon con i suoi 38 anni di storia, 4 generazioni, 36 serie speciali e più di 4 milioni di unità vendute, è da 11 anni sul podio delle vetture più vendute in Italia. Una fashion city car iconica disponibile in versione hybrid e Gpl che oggi, con il lancio della nuova Gamma, si rinnova aggiungendo più contenuti in termini di connettività, efficienza e stile" Così Raffaele Russo, managing director di Lancia, commenta l'arrivo della nuova gamma.

"Un'operazione in linea con il nuovo corso di Lancia, un brand che vuole dimostrarsi sempre più proiettato verso il futuro e sempre più attento alle esigenze dei propri clienti" aggiunge.

La nuova gamma, che passa dalle cinque versioni offerte nel 2023 a due allestimenti esclusivi, Oro e Platino.avrà Cristiana Capotondi come testimonial e può essere ordinata da oggi presso i concessionari Lancia e online sul sito Lancia.it. Grazie al finanziamento di Stellantis Financial Services i prezzi partono da 14.150 euro oltre oneri finanziari (anziché 15.950 euro).

Prezzo di listino 17.650 euro.



