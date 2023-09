Comau, produzione automatizzata per suv Stellantis Brasile

Comau ha progettato e implementato le sue soluzioni di automazione avanzata presso lo stabilimento automobilistico Stellantis di Betim - Minas Gerais nell'ambito di un progetto di riattrezzaggio completo per produrre sia Fiat Pulse, il primo modello suv del marchio in Brasile, sia Fiat Fastback, il suo primo suv Coupé e uno dei principali lanci di prodotto dell'azienda per il mercato locale. Nell'ambito del progetto, Comau ha potenziato una piattaforma di produzione esistente per fornire soluzioni di assemblaggio della carrozzeria ad alta velocità per la scocca principale, le fiancate della carrozzeria e le operazioni di messa in funzione in modo tale che i due su nettamente diversi possano essere prodotti sulla stessa linea. In particolare, Comau è riuscita a integrare 74 stazioni automatizzate e 10 stazioni manuali con sistemi di visione, applicazioni digitali e attrezzature pronte all'uso.

"Oltre ad affrontare le sfide intrinseche dell'automazione, il team Comau è stato veloce nel proporre e integrare tecnologie chiave per soddisfare i nostri obiettivi di qualità e tempi di ciclo. Questo progetto, che fa parte della nostra strategia per l'Industria 4.0, ci ha fornito maggiore agilità flessibilità per produrre diverse versioni e altri modelli sulle stesse linee" spiega Glauber Fullana, vicepresidente della produzione di Stellantis South America.

"Il successo nel lancio di questo complesso progetto è la dimostrazione del forte impegno di Comau per l'eccellenza e l'innovazione tecnologica", sottolinea Laerte Scarpitta, leader Comau per le Americhe.



