Brasile: le vendite di auto sono calate del 13,2% ad agosto

Le vendite di auto nuove in Brasile hanno registrato ad agosto un calo del 13,2% rispetto a luglio, quando era ancora in vigore il programma di incentivazione al rinnovo della flotta lanciato dal governo. Il mese scorso sono state vendute 153.000 unità contro le 176.000 di luglio, secondo un rapporto diffuso dalla Federazione nazionale della distribuzione di veicoli automotori (Fenabrave).

"Nelle ultime settimane si è verificato un forte peggioramento nell'erogazione del credito, con un aumento di circa il 20% nel rifiuto di finanziamenti da parte degli istituti finanziari", ha spiegato il presidente di Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.

"Il risultato del settore automobilistico, in agosto, aggravato dal peggioramento dell'offerta di credito, rende già evidente la necessità di una politica di promozione industriale a lungo termine", ha aggiunto il dirigente.

In compenso sono aumentate le vendite di veicoli commerciali, autocarri, autobus e moto, raggiungendo le 371.497 unità ad agosto, con una crescita pari all'1,17% rispetto a luglio e al 7,18% rispetto ad agosto dello scorso anno.



