Volkswagen AG sterza con decisione verso i valori estetici

Rivoluzione nel Gruppo Volkswgen, con una radicale (e inaspettata) enfatizzazione del focus sui valori estetici e sulle emozioni che un'auto può generare anche attraverso gli elementi di richiamo all'heritage e all'identità di marca. E con il conseguente passaggio in secondo piano dell'innovazione tecnologia spinta e della corsa alla elettrificazione.

L'annuncio è stato dato, senza mezzi termini, da Oliver Blume, ceo di Volkswagen AG durante la Group Media Night che ha preceduto l'apertura della IAA Mobility di Monaco, intitolata (non a caso Success by Design).

"Un buon design è un fattore essenziale per soddisfare i nostri clienti - ha detto Blume - con identità di design affinate, progettiamo prodotti sorprendenti e aumentiamo la differenziazione dei marchi.

Ed ha ribadito: "Nella sua esperienza esteriore, interiore e digitale, il Gruppo Volkswagen sta diventando un'azienda orientata al design". E' stata decisa una nuova organizzazione che prevede che responsabili del design di ciascun marchio operino in ancora più stretta collaborazione con il rispettivo ceo.

Questo per promuovere un approccio olistico nell' implementazione dei principi di design ed arrivare a quella che è stata definita "un'esperienza di marca coerente".

Al design verrà ora attribuita una maggiore rilevanza aziendale complessiva, dall'identità di brand a quella dei singoli modelli senza trascurare le offerte digitali. Il Gruppo, è stato ribadito da Blume, "opererà con principi di design raffinati per puntare a una superiore qualità e alla differenziazione dei singoli marchi".

Blume ha sottolineato l'importanza del design nel creare una connessione emotiva con i clienti: "Il design dei nostri modelli è uno dei fattori cruciali che decide il successo dei diversi marchi. Ogni brand ha bisogno di una propria forte personalità".

Nel corso dell'evento la dedizione nei confronti dell'eccellenza del design è stata sottolineata da Michael Mauer, responsabile del design del Gruppo e responsabile del design di Porsche. Nel dettagliare il ruolo strategico del design nel plasmare identità, coerenza e innovazione di ogni brand in tempi in cui le tradizionali proposte con ridotta personalità stanno diventando meno importanti, Mauer ha sottolineato che il design è al centro della scena come uno dei fattori di differenziazione ed evoluzione più importanti.

"Il design funziona - ha detto - perché traduce l'essenza di un marchio, racconta da dove viene, dove sta andando e soprattutto mostra cosa lo rende unico. Le persone si relazionano automaticamente con un marchio attraverso il design perché comunica con loro come un linguaggio emotivo".

E ha concluso sottolineando che "nell'universo multimarca del Gruppo Volkswagen, con clienti che vanno dal pilota di una Ducati al camionista che siede al volante di uno Scania, ogni marchio ha bisogno di una propria forte personalità, con un carattere unico e distintivo".



