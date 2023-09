Hyundai Motor Group sigla una collaborazione strategica

Una nuova partnership, relativa alla catena di valore del nichel, è stata siglata, attraverso la firma di un memorandum d'intesa, tra Hyundai Motor Group e Korea Zinc, la principale azienda coreana per la fusione di metalli non ferrosi.

La collaborazione riguarda l'approvvigionamento congiunto della materia prima, la lavorazione, e si estende alla garanzia di una fornitura stabile di nichel lavorato e delle materie prime necessarie, fino all'individuazione di nuove opportunità di business, compreso il riciclo delle batterie.

Si tratta di un accordo che consolida la volontà dei due partner di lavorare insieme per assicurarsi una fornitura stabile di nichel, materia prima fondamentale per la produzione delle batterie destinate ai veicoli elettrici. Questa partnership rientra nell'intento di Hyundai Motor Group, annunciato ad aprile, di produrre 3,64 milioni di veicoli elettrici entro il 2030, per collocarsi tra i primi tre costruttori mondiali di veicoli a batteria.

