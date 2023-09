JLR: garanzia di 5 anni su Range Rover, Defender e Discovery

Dall'1 settembre su tutti i nuovi modelli del brand Range Rover, Defender e Discovery entra in vigore una garanzia del produttore di cinque anni. La nuova tipologia di garanzia verrà applicata a tutti i modelli che circoleranno in Europa ed estenderà l'attuale garanzia di protezione da tre a cinque anni o 150.000 chilometri, a seconda di quale opzione la vettura raggiungerà per prima. La nuova garanzia quinquennale vale anche per i modelli mild e plug-in Electric Hybrid. Grazie alla nuova copertura, i clienti di tutti i marchi JLR godranno dello stesso livello di protezione dei modelli Jaguar, che già dal 1° settembre 2022 beneficiano di questa tipologia di garanzia a cinque anni.

I clienti Range Rover, Defender e Discovery potranno anche usufruire della connettività InControl Remote per cinque anni o 150.000 chilometri, che offre una maggiore comodità e che, in caso di emergenza, è in grado di gestire al meglio l'assistenza stradale. L'applicazione per smartphone può essere utilizzata per controllare il livello di carburante residuo e lo stato di carica o per controllare se porte e finestrini sono chiusi o aperti. InControl Remote ottimizza anche l'assistenza stradale e, se necessario, invia automaticamente una chiamata di emergenza.

"Crediamo fortemente nella qualità e nell'affidabilità dei nostri veicoli - ha commentato Marco Santucci, CEO JLR Italia - e questo ci dà la sicurezza di offrire ai nostri clienti cinque anni di garanzia, affiancati dal valore tecnologico derivante da un abbonamento InControl Remote, esteso anch'esso a 5 anni.

Il tutto è attentamente inquadrato nella strategia Reimagine, a cui ormai siamo fortemente orientati, per assicurare esperienze esclusive e personalizzate a clienti sempre più esigenti".





