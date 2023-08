Stellantis, contratto con concessionari sul modello vendita

Stellantis ha firmato i nuovi contratti con la sua rete di concessionari in Europa. Il nuovo modello di rivendita sarà pienamente efficace dal 4 settembre, a partire da Austria, Belgio e Lussemburgo e Paesi Bassi, per essere progressivamente esteso a tutta Europa nel 2024. In particolare, nelle ultime settimane in 10 paesi europei sono stati siglati oltre 8.000 mandati di vendita e oltre 25.000 mandati post-vendita.

"Si tratta di un cambiamento storico, non solo per Stellantis ma per l'intero settore", afferma Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis, Enlarged Europe. "Riconosciamo l'importanza dello sforzo di convergenza messo in campo dalle parti, che è un percorso che seguiremo con dialogo e determinazione, in un contesto competitivo che sappiamo essere in rapida evoluzione, sia nel nostro settore che nell'intera economia dell'Europa".



