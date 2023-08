Ca Auto Bank, accordo con Aec Group per servizi finanziari

Ca Auto Bank si allea con Aec Group, importatore ufficiale dei marchi Dodge, Ram e Cadillac, Chevrolet e Gmc, nell'ambito dei servizi finanziari. La Banca, controllata di Crédit Agricole Consumer Finance, fornirà le proprie soluzioni di finanziamento ai clienti e alla rete di oltre 150 rivenditori di Aec. L'accordo, attivo in Italia, Benelux e Danimarca, include tutti i modelli dei brand Dodge e Ram commercializzati da Aec, come Dodge Charger, Challenger, Durango e Ram 1500. Sono compresi inoltre una selezione dei marchi nordamericani Cadillac, Chevrolet e Gmc, inclusi modelli di punta come Cadillac Escalade, XT6 e Camaro, Chevrolet Silverado, Tahoe e Suburban e Gmc Sierra.

Ca Auto Bank supporterà le due controllate di Aec Group con la propria gamma di soluzioni finanziarie, dal finanziamento rateale al leasing: formule innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli di Dodge e Ram e la gamma selezionata di modelli Cadillac, Chevrolet e Gmc. La partnership si concretizzerà anche nell'offerta di servizi assicurativi e delle formule di noleggio di Drivalia, la società di mobilità del gruppo Ca Auto Bank: noleggi di tutte le durate, abbonamenti all'auto, car sharing, mobilità on demand. "Questo accordo pone le basi di una nuova cooperazione strategica con Aec Group e valorizza il nostro know-how ed expertise, frutto di quasi un secolo di storia al fianco di alcuni dei più importanti brand automotive internazionali" afferma Giacomo Carelli, ceo di Ca Auto Bank. "La collaborazione con Ca Auto Bank testimonia la nostra passione e l'impegno nel trovare soluzioni sempre migliori. Siamo entusiasti di supportare i nostri concessionari e clienti finali in Italia, Benelux e Danimarca con questa nuova offerta di soluzioni finanziarie" aggiunge John Muratori, coo di Aec Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA