Toyota pronta a riavviare 12 stabilimenti in Giappone

Toyota riavvierà da questa mattina le operazioni in 12 delle 14 fabbriche che ieri erano state colpite da un guasto informatico che aveva portato alla sospensione della produzione su larga scala. Il maggiore costruttore mondiale di automobili ha affermato che continuerà ad approfondire le cause del problema, escludendo al momento la possibilità di un attacco hacker. La ripresa della produzione presso le due restanti fabbriche, situate nelle prefetture di Fukuoka e Kyoto, avverrà da stasera. Il malfunzionamento si è esteso a macchia d'olio anche sulle controllate: il produttore di camion Hino Motors ha infatti annunciato che dovrà interrompere le attività presso lo stabilimento di Koga, nella prefettura di Ibaraki, tutta la giornata di oggi per via dell'interruzione del sistema di ordini che ha causato un'insufficienza delle componenti. Un simile incidente per Toyota è avvenuto nel marzo del 2022, quando l'azienda nipponica fu costretta a interrompere il processo produttivo presso tutte le sue fabbriche in Giappone, dopo che uno dei suoi fornitori fu preso di mira da un attacco informatico.



