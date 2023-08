Azienda portoghese Volkswagen ferma dopo alluvioni in Slovenia

Una fabbrica portoghese della Volkswagen fermerà la produzione per diverse settimane a causa della carenza di componenti causata dalle inondazioni in Slovenia, che hanno gravemente impattato la produzione di un importante fornitore dell'industria automobilistica, la KLS Ljubno. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa slovena Sta, citando la tedesca Dpa. L'impianto portoghese fermerà la produzione nella prima metà di settembre per alcune settimane, ha riferito la Dpa, facendo riferimento a una nota interna indirizzata ai dipendenti della fabbrica.



