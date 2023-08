Volkswagen sospende la produzione in Portogallo

Un'alluvione in Slovenia provoca l'interruzione della produzione automobilistica in Portogallo.

Ci sarebbe infatti l'evento meteorologico di inizio agosto alla base del comunicato di queste ore della fabbrica Autoeuropa di Palmela (40 km a sud di Lisbona), costretta a sospendere la produzione a tempo indeterminato dall'inizio di settembre a causa di mancate forniture di pezzi dalla Slovenia, che è ancora alle prese con le conseguenze di quel disastro.

Pilastro della produzione industriale portoghese, Autoeuropa è nata nel 1991 da una joint venture tra Ford e Volkswagen e oggi appartiene al 100% alla casa automobilistica tedesca. Negli ultimi anni, persino durante la crisi pandemica, il suo fatturato si è aggirato sempre intorno all'1,5% del Pil portoghese, la sua produzione rappresenta il 70% di quella automobilistica nazionale e poco meno del 5% del complesso delle esportazioni. Dà lavoro a circa 5800 dipendenti, fra i quali regna in questo momento una grande incertezza. La speranza è che l'interruzione non si prolunghi oltre le due settimane, ma il coordinatore della Commissione dei lavoratori, Rogério Nogueira, ai microfoni della televisione statale Rtp, pur garantendo che l'amministrazione è già in cerca di fornitori alternativi, non si è detto in grado di stabilire una data certa per la ripresa a pieno ritmo della produzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA