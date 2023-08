Il Gruppo Volkswagen riorganizza l'acquisto dei semiconduttori

Per garantire la fornitura a lungo termine e puntare su tecnologia e competitività, il Gruppo Volkswagen sta riorganizzando l'approvvigionamento di componenti elettronici e semiconduttori. A questo scopo il Gruppo ha sviluppato una nuova strategia per l'acquisto di questi materiali.

"Un elevato grado di trasparenza nella catena del valore dei semiconduttori - ha dichiarato Dirk Große-Loheide, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen con responsabilità per gli acquisti e membro del management del Gruppo - ci permette di determinare meglio la domanda e la disponibilità globale di questi elementi.

"Ciò è evidenziato dal processo di risk management - ha aggiunto Große-Loheide - che in futuro, sarà esteso fino al livello dei singoli componenti elettronici e ci aiuterà a individuare tempestivamente i colli di bottiglia e a evitarli.

Per i semiconduttori, elementi di importanza strategica, e anche per gli sviluppi futuri del Gruppo, ci affideremo all'acquisto diretto dai produttori".

In passato, per l'acquisto di componenti elettronici come le centraline i fornitori di primo livello (Tier 1) avevano ampia libertà nel decidere quali elementi utilizzare. In futuro, il dipartimento acquisti del Gruppo Volkswagen lavorerà in stretta collaborazione proprio con i fornitori del Tier 1 per definire quali saranno i semiconduttori e le altre parti elettroniche da utilizzare "Questo approccio - ha spiegato Karsten Schnake, membro del consiglio di amministrazione di Škoda Auto con responsabilità per gli acquisti e a capo della task force, trasversale a tutto il Gruppo - sarà esteso a tutti i brand del Gruppo attraverso un apposito comitato, il Semiconductor Sourcing Committee, istituito appositamente per lo scopo, che include rappresentanti dei reparti acquisti e sviluppo dei brand, di Volkswagen Group Components e di Cariad".

Inoltre, la trasparenza per quanto riguarda i semiconduttori consentirà di individuare e implementare più rapidamente alternative tecniche in caso di restrizioni nell'approvvigionamento. Un ulteriore effetto positivo è dato dalla riduzione del numero delle varianti hardware, che si traduce in un minor grado di complessità del software.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA