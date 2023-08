Fiamme alla Novares bloccano produzione Toyota Aygo X e Yaris

Toyota ha dovuto fermare la produzione dei modelli Aygo X e Yaris nel suo stabilimento di Kolin nella Repubblica Ceca, dopo che un vasto incendio scoppiato il 14 agosto ha distrutto quasi completamente la fabbrica della Novares CZ Zebrak fornitore di componenti in plastica. Prima dello stop forzato dall'impianto Toyota uscivano 1.000 automobili al giorno Il media locale ČRzprávy - che ha condiviso su YouTube il video del violento rogo - afferma che il danno per il sito che il colosso della componentistica francese Novares gestisce nella regione di Beroun potrebbe aver provocato danni per 1,8 miliardi di corone ceche (746 milioni di euro) distruggendo completamente gli impianti di produzione e i magazzini di stoccaggio.

Toyota ha comunicato che nonostante l'interruzione della produzione dall'incendio, i dipendenti impiegati sulle linee di montaggio non modificheranno il loro normale orario di lavoro per occuparsi di mansioni alternative tra cui la formazione.

Non è ancora possibile valutare che impatto avrà questo stop sulle consegne dei modelli Aygo X e Yaris, entrambi destinati al mercato europeo. Lo ha ribadito Tomas Paroubek portavoce di Toyota Motor Manufacturing Czech Republic affermando che "non è chiaro quanto durerà l'interruzione".

Novares è fornitore di numerose Case automobilistiche (nel sito della società si afferma che in media, un veicolo su tre prodotto a livello globale è equipaggiato con soluzioni Novares) ed opera in 22 nazioni con 38 stabilimenti. I ricavi nel 2022 sono stati di 1,2 miliardi di euro.



