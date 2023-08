Hyundai acquista sito Gm in India per espandere produzione

Hyundai ha rilevato lo stabilimento General Motors di Talegaon Dabhade nel Maharashtra per aggiungere questa nuova capacità produttiva a quella dei due impianti di Sriperumbudur e Talegaon e poter raggiungere così una quota di un milione di veicoli all'anno, oggi a 820mila unità. L'operazione è stata annunciata dal gruppo sudcoreano Hyundai durante lo svolgimento del G20 a New Delhi e conferma quanto già sottolineato da analisti e media nei giorni scorsi sulla crescente importanza di quel Paese come futuro hub di produzione ed export automotive. Unsoo Kim, amministratore delegato e ceo di Hyundai Motor India Ltd (Hmil) e Asifhusen Khatri vicepresidente della produzione di General Motors India (Gmi) e GM International Operations hanno firmato al riguardo un Asset Purchase Agreement (Apa) che riguarda l'assegnazione di terreni e fabbricati e l'acquisizione di altri beni identificati presso lo stabilimento Talegaon di General Motors India.

Sfruttando la capacità ampliata - si legge nella nota - Hyundai esaminerà i piani per lanciare ulteriori modelli di veicoli elettrici nel mercato indiano, prodotti nel suo stabilimento di Sriperumbudur, accelerando così gli obiettivi di elettrificazione dell'India.

"Questa è una pietra miliare per Hyundai Motor India - ha commentato Unsoo Kim -poiché celebriamo 27 anni di attività in questo Paese. A dimostrazione della nostra dedizione all'India, all'inizio di quest'anno, abbiamo stipulato un memorandum d'intesa (MoU) per investire il corrispettivo di 185milioni di euro nel Tamil Nadu al fine di espandere la capacità e creare un ecosistema di veicoli elettrici".

"Mentre rafforziamo il nostro impegno per il programma Atmanirbhar Bharat (India autosufficiente) intendiamo creare un centro di fabbricazione per auto made in India a Talegaon, nel Maharashtra. Le nostre operazioni di produzione dovrebbero iniziare nel 2025". Hyundai Motor ha venduto 552.511 veicoli in India lo scorso anno, conquistando una quota del 14,5% e classificandosi al secondo posto assoluto. L'azienda sta spingendo per rafforzare la propria capacità produttiva per rispondere attivamente all'espansione della domanda nel mercato automobilistico indiano.

L'impianto di Talegaon di Gmi ha attualmente una capacità produttiva annua di 130mila unità. Con l'operatività dell'accordo, Hmil prevede di espandere la capacità di produzione annuale per raggiungere il suo obiettivo strategico nel mercato. Hyundai ha già aumentato la sua capacità produttiva in India da 750mila a 820mila unità nella prima metà di quest'anno e l'impianto Gmi getterà le basi per arrivare a circa 1 milione di unità all'anno.



