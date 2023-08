Negli Usa Honda ricicla uniformi operai per insonorizzare auto

I materiali isolanti e fonoassorbenti utilizzati per le nuove Honda fabbricate negli Stati Uniti derivano da un processo di riutilizzo delle fibre dei vestiti lavorativi, indossati nei loro turni dagli stessi operai della Casa nipponica. Dalla fine del 2021, gli impianti in Alabama, Indiana, North Carolina e Ohio del Costruttore orientale hanno riciclato ben 380.000 tute della manovalanza delle medesime fabbriche. I pannelli ottenuti sono stati impiegati per isolare acusticamente gli esemplari prodotti in loco dei modelli Honda e Acura, brand con cui il gruppo di Tokyo commercializza in Nord America le sue vetture più sportive e lussuose.

Si tratta di un piccolo ma significativo contributo al piano "Triple Action to Zero" lanciato dal Gruppo, che punta entro il 2050 a realizzare veicoli al 100% fabbricati con materiali sostenibili. Grazie a questa soluzione, pensata e messa in opera in accordo con le aziende manifatturiere che tessono le tute per gli operai come Aramark e Cintas Corporation e con quelle che realizzano i pannelli fonoassorbenti dei veicoli come Leigh Fibers e UGN Automotive, la Filiale statunitense evita ogni mese di gettare in discarica 20,4 tonnellate di indumenti lavorativi.

I materiali ottenuti vengono impiegati per isolare acusticamente cinque differenti aree dei veicoli made in Usa, a partire dal sottoscocca.

Nell'ambito del suo programma di riciclo, American Honda Motor riutilizza ogni anno 2.800 tonnellate di elementi tessili, equivalenti a circa 5,6 milioni di paia di jeans, e 3.000 tonnellate di plastica derivata dai contenitori per l'acqua e le bibite, equivalenti a 6 milioni di bottigliette. Per ridurre l'impatto ambientale della produzione di veicoli, inoltre, l'energia impiegata è ottenuta per il 60% da fonti rinnovabili o dall'elettricità ottenuta dai processi di riciclo.

"Per raggiungere il nostro obiettivo 'Triple Zero' di un uso sostenibile dei materiali al 100% - chiarisce Negar Gilsinger, manager della Resource Circulation di American Honda Motor -, dobbiamo cogliere ogni possibile opportunità per riciclare i materiali a fine vita per il riutilizzo nei nostri prodotti, riducendo così al minimo l'impiego di quelli vergini.

Massimizzando il riciclaggio dei materiali, stiamo dando alle nostre uniformi una seconda vita nei veicoli Honda e Acura".





