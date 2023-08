Rci Banque, la società finanziaria del gruppo Renault, ha completato l'uscita dalla Russia, in linea con la "decisione presa dal gruppo nel 2022".

Insight Investment Group ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 100% di Rnl Leasing da Rci Banque. Questa cessione rappresenta la "fase finale del ritiro di Rci Banque dalla Federazione Russa", si legge in una nota. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti.



