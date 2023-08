Record Lotus nel primo semestre, con 17mila ordini inevasi

Il costruttore di auto sportive Lotus, che fa parte del gruppo cinese Geely, ha annunciato risultati record per la prima metà del 2023 con un portafoglio ordini che è cresciuto fino a circa 17.000 veicoli in tutto il mondo.

L'azienda di Hethel prevede di aumentare ulteriormente produzione e vendite nella seconda metà dell'anno superando con i risultati 2023 tutti gli anni precedenti.

Questo trend che è supportato - si legge nella nota - dal successo di Eletre, il primo hyper-suv elettrico di Lotus, e da Emira, un'auto sportiva a motore centrale. In particolare di quest'ultimo modello sono state prodotte oltre 2.200 unità con un aumento del 381% rispetto all'anno fiscale 2022. Il portafoglio ordini per Emira copre tutta la produzione dei prossimi due anni.

Le consegne ai clienti del nuovo suv Eletre sono iniziate in Cina alla fine di marzo e Lotus prevede di avviare le consegne ai clienti europei entro la fine dell'estate. Lotus ha ampliato la sua rete di vendita al dettaglio globale a 193 negozi, aprendo 24 nuovi punti vendita nella prima metà del 2023.

"Nel 2018 avevamo fissato un obiettivo ambizioso con il lancio della nostra strategia Vision80 - ha commentato Feng Qingfeng, ceo di Lotus Group - al fine di trasformare l'azienda da un marchio automobilistico tradizionale a un fornitore di mobilità completamente elettrica e di lusso in dieci anni".

"Abbiamo passato gli ultimi anni a gettare le basi per un cammino di successo e l'annuncio di oggi dimostra che Lotus - ha sottolineato Qingfeng - non è più la stessa azienda degli anni precedenti e siamo sulla buona strada per diventare un marchio con performance globali entro il 2028".

