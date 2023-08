Gli Usa si confermano primo mercato per Lamborghini

Il 2023 è partito con un primo semestre da record per Automobili Lamborghini sia a livello di vendite, che di fatturato e redditività; e gli Stati Uniti si confermano il principale mercato del brand, con 1625 vetture consegnate ed un aumento del 7% rispetto al primo semestre del 2022. Nello specifico, continua ad essere quello californiano il mercato più proficuo per Lamborghini negli USA, visto che produce il 25% delle vendite totali, mentre la Florida, si classifica al secondo posto, con un significativo 19%; più staccata la Tri-State Area e la Pennsylvania, che si attestano al 14%.



Così, la rete di vendita è in continua espansione sul territorio, come dimostra l'inaugurazione del 18 luglio di un nuovo showroom a Newport Beach, nella California del Sud.

Questo punto vendita segue la realizzazione di un altro showroom ad inizio 2023, quello di Westlake, e di altre strutture come quelle di Broward (Florida), Philadelphia (Pennsylvania), Nashville (Tennessee) e Columbus (Ohio). "Siamo orgogliosi di aver raggiunto anche quest'anno risultati da record nel primo semestre per la regione delle Americhe - sottolinea Andrea Baldi, ceo di Automobili Lamborghini Americas - queste cifre non indicano solo che la domanda per il nostro prodotto è incredibilmente solida, ma arrivano anche in un momento cruciale, che ci vede nel pieno della transizione verso l'ibridizzazione di tutti i modelli entro la fine del 2024".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA