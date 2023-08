Byd ha prodotto 5 milioni di auto a nuova energia

É una Denza N7 il 5 milionesimo modello di vettura a nuova energia prodotto da Byd, un'auto che ha consentito al brand cinese di diventare la prima casa automobilistica al mondo a raggiungere questo risultato.

Per conseguire un traguardo così importante, Byd ha percorso tappe significative; infatti, ha impiegato 13 anni per produrre il primo milione di veicoli a nuova energia, mentre sono serviti altri 18 mesi per raggiungere i tre milioni, ed oggi, dopo appena altri 9 mesi, ha raggiunto la ragguardevole cifra di cinque milioni. Una crescita esponenziale sottolineata dai dati di vendita del 2022, quando i veicoli a nuova energia del brand hanno prodotto delle vendite totali che hanno superato il valore di 1,86 milioni.

Nel 2023 le vendite cumulative hanno raggiunto ben 1,5 milioni di unità nei primi sette mesi, mentre a luglio 2023, le vendite globali di veicoli a nuova energia del marchio hanno superato i 4,8 milioni di unità.

"È un momento storico per Byd - ha dichiarato Wang Chuanfu, presidente dell'azienda - il nostro 5 milionesimo veicolo a nuova energia esce dalla linea di produzione, in questa occasione speciale, vorremmo estendere la nostra sincera gratitudine ai nostri clienti in tutto il mondo per la loro fiducia nei nostri prodotti, ai nostri partner del settore per questo viaggio condiviso insieme, ed a tutti i nostri dipendenti il cui duro lavoro e la cui dedizione hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo".

