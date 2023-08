Mercato dell'usato in crescita a luglio 2023

Dal bollettino mensile realizzato dall'Automobile Club d'Italia in base ai dati del Pubblico Registro Automobilistico, si evince che i passaggi di proprietà dei veicoli, nel mese di luglio 2023, sono saliti del 5,3%, rispetto allo stesso periodo del 2022. Nello specifico, i passaggi di proprietà per le auto hanno fanno segnare un +7,5%, che salgono fino al 9,5% prendendo in considerazione le minivolture, ovvero i passaggi di proprietà temporanei in favore dei concessionari, in attesa di una futura rivendita.

A luglio 2023 si contano, in totale, 414.263 passaggi, contro i 378.283 effettuati a luglio 2022, al netto di 170.306 minipassaggi, rispetto ai 151.417 del luglio 2022. In pratica, a luglio 2023 per ogni cento vetture nuove, ne sono state vendute 204 usate.

Crescono, seppur dello 0,4%, i trasferimenti di proprietà relativi alle moto, con 62.536 pratiche al netto delle minivolture. Flessione dello 0,6% per le radiazioni di auto, complice la diminuzione delle esportazioni, con le demolizioni che, invece, hanno fatto segnare una crescita dell'1,7% nel mese di luglio 2023, con 5.470 pratiche contro le 86.011 di luglio 2022. In salita del 5,8% le radiazioni dei motocicli con 11.379 mezzi a due ruote radiati a luglio 2022 rispetto ai 10.754 di luglio 2022.

