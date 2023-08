Suzuki dati di vendita positivi da aprile a giugno 2023

I risultati finanziari Suzuki nel primo trimestre dell'esercizio 2023, che indica il periodo che va da aprile a giugno, hanno fatto registrare 1.208.9 miliardi di yen di vendite nette (1000000 di yen pari a 6351,55 euro), con un aumento di 145,5 miliardi di yen rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: un dato favorito principalmente dall'aumento del volume di vendita in India ed in Europa.

L'utile operativo, il secondo più alto mai registrato per il primo trimestre, è stato di 99,8 miliardi di yen, con un incremento di 25,3 miliardi di yen in confronto allo stesso arco temporale dell'anno fiscale 2022, ed è frutto anche del rafforzamento nella capacità di approvvigionamento dei semiconduttori.

Infatti, c'è stato un aumento della produzione in Giappone ed in Europa, e la casa di Hamamatsu ha ovviato anche alla carenza di bisarche dello scorso anno.

In India è stato fondamentale l'arrivo di nuovi Suv, come il nuovo Brezza che ha debuttato sul mercato lo scorso giugno, i quali hanno portato ad un incremento delle vendite dell'11% su base annua.

Se le vendite globali di auto hanno raggiunto le 732000 unità, contro le 710.000 del medesimo periodo del 2022, crescendo di 22000 unità; quelle delle moto sono aumentate di 7000 unità, passando dalle 472000 dei 3 mesi di riferimento nel 2022, alle 479.000 unità del periodo corrispondente nel 2023.

Merito dell'incremento delle vendite di scooter 125cc in India, e dell'impatto sul mercato europeo della nuova GSX-8S e della V-Strom 800.



