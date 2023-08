Zach Kirkhorn, l'ex chief financial officer di Tesla che ha lasciato a sorpresa l'incarico negli ultimi giorni, è accumulato 590 milioni di dollari durante i suoi quattro anni come direttore finanziario del colosso delle auto elettriche. A fare i calcoli è l'agenzia Bloomberg, spiegando che la cifra include anche le azioni e le opzioni ricevute come compenso.



