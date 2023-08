Auto: -8,7% di acquisti di clienti privati con partita Iva

Dopo la ripresa registrata nel 2021 con circa 179mila unità, nel 2022 le immatricolazioni di auto dei privati con partita Iva sono scese a quota 163.094 in calo dell'8,7%. I dati mostrano una flessione inferiore rispetto al trend negativo delle immatricolazioni a privati nello stesso anno (-15,6%), con un aumento della quota delle partite Iva rispetto al totale delle immatricolazioni a privati, salita dal 19,4% del 2021 al 20,9% del 2022.

Per quanto riguarda le preferenze per il tipo di alimentazione, le vetture ibride sono saldamente al primo posto fra le partite Iva, con il 35,1% guadagnando 5,4 punti sul 2021.

I motori a benzina restano stabili al 25,9% e il diesel arretra al 21,4% (-4 punti percentuali). Le elettriche sono a quota 4,3% e fanno meglio rispetto al 2,7% del totale degli acquirenti privati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA