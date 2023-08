Positivi i primi 6 mesi 2023 dei veicoli commerciali leggeri

Numeri in positivo per il mercato dei veicoli commerciali leggeri nel primo semestre 2023, con un aumento in percentuale del 9,2%. Le immatricolazioni degli autocarri pesanti nello stesso periodo hanno fatto riscontrare un aumento del 12,6%, pari a 15.053 veicoli, mentre nel settore dei veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con ptt superiore a 3.500 Kg, la variazione percentuale è stata negativa, precisamente del 5,1%,. Il settore degli autobus (trasporto persone), invece, grazie a 2.358 immatricolazioni, frutto anche dei fondi stanziati a favore del comparto (DM investimenti ad alta sostenibilità, PNMS e PNRR), è quello che denota la crescita maggiore, con un + 62,6% in confronto allo stesso arco temporale del 2022. La maggior parte dei veicoli commerciali leggeri immatricolati nel primo semestre 2023 sono alimentati a gasolio, precisamente il 79%; quasi raddoppiata la domanda di mezzi commerciali leggeri elettrici: passati dal 2% dello stesso periodo del 2022 al 3,9%. I furgoni medi e grandi sono i più richiesti, con una quota del 36.3%, mentre la regione in cui si registrano la maggior parte delle immatricolazioni è la Lombardia con 13.696 veicoli, seguita in scia dal Trentino Alto Adige, con 13560 mezzi commerciali leggeri; più staccata l'Emilia Romagna in cui le immatricolazioni si sono fermate a quota 12.193 veicoli. Maglia nera al Molise in cui non si è andati oltre la vendita di 197 veicoli commerciali leggeri. Tra i brand è Fiat ad avere la quota maggiore, precisamente del 27,2% pur avendo fatto registrare una flessione negativa del 7,7%. Si conferma in seconda posizione a livello di quote di mercato Ford, salita al 14,3%, con una variazione positiva del 24,4%. La crescita maggiore è stata quella di Volkswagen, che ha fatto segnare un + 45,4%, a fronte di una quota di mercato che però rimane contenuta, visto che è del 3,4%.

