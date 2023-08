De Meo: 'Con la Cina lotta impari, ma Renault è in campo'

La Cina fa la parte del leone sul mercato mondiale delle auto elettriche perché terre rare, cobalto e altri elementi necessari per la costruzione delle batterie sono nelle mani di Pechino. Lo ha detto il ceo di Renault, Luca De Meo, nel corso di un incontro con la stampa a Locorotondo, in Puglia. Anche i costi di produzione dell'energia sono diversi perché "in Europa gli standard devono essere ecocompatibili mentre in Cina si utilizza ancora il carbone, non ci sono limiti di inquinamento e il costo del lavoro inferiore. Così - conclude - è come giocare a calcio in 11 contro 15. Ma la partita è questa, Renault è in campo". L'incontro con la stampa è l'occasione anche per pungolare Bruxelles, quando dice che c'è una visione parziale sul futuro della mobilità, che non è solo elettrica. "Non bisogna limitarsi alla 'foto' di quel che verrà, ma guardare il 'video' puntando alla neutralità tecnolgica'. Autocritica anche all'associazione dei costruttori europei di auto che "ha mancato di coraggio nel comunicare le alternative all'elettrico e nello spiegare come gli efuel, ad esempio, potrebbero da subito essere disponibili". "Alpine in F1 - dice ancora De Meo - diventerà la Ferrari francese". Il ceo di Renault ha ricordato come il Gruppo sia in F1 da oltre 40 anni "ma in Francia questo sport non appassiona. Il motivo è che i francesi non hanno un simbolo da tifare come Ferrari è per l'Italia. Il nostro obiettivo con Alpine è legare i colori alla passione. Un po' come quando riproponemmo la Fiat 500: fu un gancio per legare le persone alla propria storia. Perché - sottolinea - le persone vanno coinvolte".

