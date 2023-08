Iveco Group, Capital Markets Day nella prima metà del 2024

"Stiamo progettando un CapitalMarkets Day nella prima metà del 2024. Considerando i progressi compiuti rispetto ai nostri piani presentati durante il nostro Capital Markets Day nel novembre 2021, pensiamo che sia giunto il momento di aggiornarli e fornire più particolari sui singoli segmenti, in particolare quelli dei veicoli commerciali e dei mezzi speciali". Lo ha detto Gerrit Marx, amministratore delegato di Iveco Group, nella conference call di presentazione dei risultati del secondo trimestre 2023.

"Dalla creazione di Iveco Group 18 mesi fa - spiega Gerrit Marx - abbiamo lavorato duramente come una squadra unita per migliorare costantemente i nostri prodotti e l'efficienza dei nostri processi. Questo sforzo sta già dando risultati positivi, permettendoci di registrare un altro trimestre con progressi costanti su ogni indicatore, nonostante persistano le sfide relative alla disponibilità di componenti e ai costi delle materie prime. I nostri camion e furgoni continuano a essere apprezzati dal mercato; la nostra divisione Powertrain è ben avviata nella sua espansione in termini di marginalità; continuiamo a vincere gare con la nostra offerta di autobus; e, come da piano, abbiamo appena lanciato Gate, il nostro Green & Advanced Transport Ecosystem". La catena logistico-produttiva e l'inflazione - spiega l'azienda - sono rimaste le principali sfide per le attività del gruppo, i cui effetti sono stati più che compensati dai migliori prezzi. Iveco Group è sulla buona strada per accorciare la presa ordini a livelli più sani, preparandosi all'apertura degli ordini per il Model Year 2024, con 27 settimane di produzione già vendute per i veicoli commerciali leggeri e 26-23 settimane per i veicoli medi e pesanti. Per i veicoli industriali le consegne sono aumentate del 24% su base globale, con la sola Europa in crescita del 37% rispetto al secondo trimestre 2022. Nel primo semestre 2023 i ricavi consolidati di Iveco Group sono pari a 7,6 miliardi di euro (in aumento del 18,1% sullo stesso periodo del 2022), l'utile netto adjusted è pari a 219 milioni di euro (117 milioni in più) e l'ebit adjusted a 463 milioni di euro (243 milioni in più).

Iveco Group alza le sue prospettive finanziarie preliminari per il 2023: ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 750 e 800 milioni di euro (la stima precedente era tra 600 e 640 milioni di euro), ricavi netti delle attività industriali in rialzo, con un aumento dal 5% all'8% rispetto al 2022 (era dal 3% al 5% rispetto al 2022), ebit adjusted delle attività industriali in rialzo, tra 650 e 700 milioni di euro (era previsto in rialzo tra 510 e 550 milioni di euro), le spese generali, amministrative e di vendita delle attività industriali confermate a circa il 6% dei ricavi netti. Iveco Group prevede anche una liquidità netta delle attività industriali a circa 2 miliardi di euro, incluso il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate (la stima precedente era circa 2 miliardi, escluso il riacquisto di azioni, ma incluse le transazioni straordinarie già comunicate). Gli investimenti delle attività industriali sono confermati in crescita del 15% circa rispetto al 2022.

"Siamo sulla buona strada nella ricerca del nuovo direttore finanziario di Iveco Group. Nei prossimi mesi annunceremo il nome". Così l'amministratore delegato Gerrit Marx ha risposto alla domanda su chi prenderà il posto di Francesco Tanzi. "Tanzi ha lavorato al successo dello spin-off, lo ringrazio per il suo lavoro e gli auguro il meglio per il suo futuro professionale' ha aggiunto.

"Il nostro secondo anno di trasformazione - ha proseguito Marx - sta procedendo a ritmo sostenuto e un altro trimestre si è appena concluso con forti miglioramenti della redditività in tutti i segmenti, in particolare nei veicoli commerciali e speciali, dove il margine ebit rettificato è stato del 7,1%, in crescita di 430 punti base rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Anche Fpt ha costantemente registrato buoni incrementi dell'ebit di 120 punti base - ha spiegato Marx - in linea con il nostro impegno a espandere i margini di potenza d'ora in poi di circa 100 punti base ogni anno recuperando questa business unit fondamentale. Stiamo costantemente migliorando il riposizionamento, con l'apprezzamento dei clienti di tutti i nostri veicoli in tutti i segmenti industriali, e questo sostiene un pricing più forte che ha più che compensato i costi di produzione. Il segmento dei veicoli pesanti ha ulteriormente migliorato il livello di redditività su base autonoma continuando il percorso verso margini ebit a media cifra a medio termine. Il segmento dei veicoli leggeri ha chiuso il trimestre con ebit a due cifre".

"Nonostante i problemi della supply chain e la carenza di componenti, che continuano a sfidare tutte le nostre business unit, la nostra aspettativa è quella di distribuire i prodotti ancora non finiti nella seconda metà del 2023 e riportare questa parte del nostro capitale circolante a livelli normali entro la fine dell'anno". Lo ha detto Gerrit Marx, amministratore delegato di Iveco, durante la conference call sui conti del secondo trimestre 2023. Marx ha spiegato che l'eDaily continua ad andare bene con più di 1.400 ordini alla fine di giugno. Per quanto riguarda Nikola ha ricordato che Iveco resta azionista e fornitore per alcuni componenti: la joint venture, ora controllata tutta da Iveco, "si concentrerà sul mercato europeo e sulla possibilità di esportare i motori elettrici a idrogeno".



