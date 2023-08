Hyundai Motor guarda a un utile operativo dell'8-9% nel 2023

Nel secondo trimestre i ricavi di Hyundai Motor Company sono aumentati del 17,4% anno su anno, arrivando al corrispettivo di 30,077 miliardi di euro. Nello stesso periodo i profitti operativi sono aumentati del 42,2% raggiungendo la cifra record di 3,018 miliardi con un margine di profitto operativo salito al 10%, il più alto dal secondo trimestre del 2013. L'utile netto è aumentato dell'8,5% su base annua, toccando quota 2,385 miliardi. Hyundai ha venduto nel secondo trimestre 1.059.713 veicoli, cioè l'8,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questo grazie al miglioramento della produzione e al consolidamento della domanda dei modelli del marchio. Le vendite di modelli elettrici sono aumentate del 47% su base annua, fino a quasi 78.000 unità. Per l’intero 2023 la Casa sudcoreana aggiorna le sue previsioni con obiettivi di crescita del fatturato nella forchetta 14-15% su base annua rispetto al 2022, più elevato dunque in confronto al 10,5-11,5% annunciato all'inizio dell'anno.

Nonostante la persistenza di fattori esterni, come l'espansione dell'inflazione a livello globale e la fluttuazione dei costi delle materie prime e dei tassi di interesse Hyundai ha rivisto in positivo anche le previsioni sul margine di utile operativo fissandolo all’8-9%. Questo come conseguenza dell'aumento delle vendite, del miglioramento del mix di prodotti (con più suv e modelli di lusso in portafoglio) e dei tassi di cambio più favorevoli. Resta invariato l’obiettivo di raggiungere vendite annue di 4,32 milioni di unità con investimenti per un totale di 7,475 miliardi.

