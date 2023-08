Gruppo Bmw rivede in positivo le previsioni per intero 2023

Dopo avere espresso nei giorni scorsi qualche perplessità sul proseguimento industriale e commerciale nell'anno il Gruppo Bmw ha aggiornato oggi le sue previsioni per l'intero 2023, sulla constatazione che la performance operativa della prima metà dell'anno darà uno slancio positivo dell'attività nella seconda metà dell'anno.

Tutto ciò, ribadisce il Gruppo di Monaco, nonostante la prospettiva che l'aumento dei costi delle forniture, dovuto all'inflazione e alla smentì della filiera, continui a rappresentare un freno nella seconda metà dell'anno.

Questa prospettiva - si legge nella nota - è basata sulla forza del portafoglio ordini e sul previsto miglioramento della disponibilità dei modelli premium. Le consegne ai clienti del segmento automotive dovrebbero registrare una solida crescita rispetto al livello del 2022. La previsione corregge la definizione di 'leggera crescita' fornita in precedenza.

Nel segmento automotive, Bmw prevede che un margine Ebit per l'intero anno 2023 all'interno del corridoio tra il 9% e il 10,5%, contro l'8% e il 10% indicato in precedenza. Inoltre il rendimento del capitale investito (RoCE) dovrebbe essere compreso tra il 18% e il 22% (in precedenza: 15%-20%).

Per i servizi finanziari, il Gruppo prevede un rendimento del capitale investito (RoE) compreso tra il 16% e il 19% (in precedenza: tra il 14% e il 17%). Inoltre, il free flow di cassa del segmento automotive è ora previsto al di sopra di 6 miliardi di euro per l'intero anno 2023, tenendo conto dei maggiori investimenti nella trasformazione verso l'elettromobilità e dell'aumento delle scorte per garantire le necessarie consegne di veicoli ai mercati.

I risultati trimestrali completi del Gruppo Bmw e il prospetto delle previsioni saranno pubblicati nella relazione semestrale 2023 che verrà diffusa domani 3 agosto 2023.



