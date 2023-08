Ferrari, nel trimestre +14,1% i ricavi e +33% l'utile

La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con "risultati eccezionali": ricavi netti pari a 1,47 miliardi di euro, in aumento del 14,1% rispetto all'anno precedente, con consegne totali pari a 3.392 unità, sostanzialmente invariate rispetto al secondo trimestre 2022 e in linea con i piani per l'anno. L'ebitda adjusted è pari a 589 milioni, in crescita del 31,9% rispetto all'anno precedente e l'utile netto adjusted a 334 milioni (+33%).

L'ebit adjusted è pari a 437 milioni, in aumento del 35,4% rispetto all'anno precedente, la generazione di free cash flow industriale a 138 milioni. L'indebitamento industriale netto, pari a 331 milioni al 30 giugno 2023 rispetto a 53 milioni al 31 marzo 2023, riflette principalmente il pagamento di dividendi per 328 milioni e i riacquisti di azioni proprie per 83 milioni.

Al 30 giugno la liquidità complessiva disponibile era pari a 1,7 miliardi (2 miliardi al 31 marzo 2023), incluse linee di credito committed inutilizzate per 600 milioni. Il livello delle consegne - spiega la Ferrari - riflette i programmi di allocazione di volumi, aree geografiche e mix per trimestre, a fronte di un portafoglio ordini molto solido. Di conseguenza, la regione Emea ha registrato un aumento del 17,3%, le Americhe hanno subito una flessione del 17,5%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan sono rimaste pressoché in linea con l'anno precedente e la regione Resto dell'Apac è diminuita del 15,6%.

Le consegne sono state trainate dalla 296 Gtb, dalla Roma e dalla Portofino M, mentre la 296 Gts e la 812 Competizione A erano in fase di avvio progressivo. Nel corso del trimestre sono iniziate le prime consegne della Purosangue e le allocazioni della Daytona SP3 sono proseguite come da piani. Nella gamma prodotti del trimestre sono compresi nove modelli con motore a combustione interna e quattro modelli a motorizzazione ibrida.

Le consegne di questi ultimi hanno raggiunto il 43% del totale, e sono raddoppiate rispetto all'anno precedente.

La Ferrari ha rivisto al rialzo le previsioni finanziarie per il 2023, con ricavi netti a 5,8 miliardi a fronte della stima precedente di 5,6 (5,1 miliardi nel 2022). La stima è "sulla base delle seguenti ipotesi: mix prodotto molto positivo e personalizzazioni migliori delle attese iniziali, miglioramento dei ricavi da attività racing, inflazione dei costi persistente, aumento degli ammortamenti legato all'avvio della produzione di nuovi modelli, generazione di free cash flow industriale sostenuta da una forte profittabilità, parzialmente compensata da spese in conto capitale disciplinate e da assorbimento di capitale circolante".

"Il secondo trimestre si è chiuso con dei risultati finanziari eccezionali, contraddistinti da elevata marginalità.

Le consegne nel periodo riflettono un ricco mix prodotti, mentre continuiamo a gestire un portafoglio ordini molto forte in tutte le aree geografiche. La decisione di rivedere al rialzo la guidance è stata sostenuta in particolare da un contributo delle personalizzazioni sorprendente", ha commentato l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna. "L'innovazione è al centro di Ferrari e continua a trainare la nostra crescita e risultati, come l'indimenticabile vittoria a Le Mans" ha aggiunto.



