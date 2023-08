Stellantis, continua crescita delle Jeep a basse emissioni

"Continua il successo del percorso di elettrificazione del marchio Jeep: la gamma di suv più premiata di sempre domina anche a luglio - con una quota che in Italia sfiora nell'anno l'11% - il mercato dei Lev, i veicoli a basse emissioni che si ricaricano con la spina, grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid che equipaggia Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee, e all'esordio commerciale di Avenger, il primo modello 100% elettrico". Lo sottolinea una nota che fa riferimento alle elaborazioni Dataforce. "Abbiamo primeggiato nel 2021, nel 2022 e con continuità nell'anno in corso: Jeep è il brand leader assoluto nel mercato a basse emissioni, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni" commenta Novella Varzi, managing director di Jeep Italia. Questo primato sul mercato domestico è particolarmente significativo in quanto porta la firma di Renegade e Compass, i primi suv Jeep Made in Italy, e di Avenger, il primo modello nella storia del brand disegnato fuori dagli Stati Uniti presso il Design Studio di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA