Dr automobiles group: primo semestre con +140% di fatturato

Dr automobiles groupe ha fatto segnare nei primi sei mesi del 2023 volumi di vendita raddoppiati, con circa 20.000 unità immatricolate, di cui 16.667 in Italia, per una crescita del fatturato del 140%. Si conferma così il trend di crescita che gli ha consentito di chiudere lo scorso anno con 24.481 immatricolazioni complessive ed una quota di mercato dell’1,86%.

Rispetto al primo semestre del 2022, i volumi di vendita del gruppo, in Italia, hanno visto un incremento del 70%, passando dalle 9.796 auto del 2022 alle 16.667 del 2023; di conseguenza, la quota di mercato è salita dall’1,43% all’1,98%. Nel semestre indicato sono tre i modelli che si sono affermati nella top 10 per alimentazione GPL, nello specifico si tratta della Dr 4.0, che si trova al 5° posto; della Dr 5.0 che gravita in sesta posizione; e della Dr 6.0 che ricopre l’ottava piazza. All’estero spiccano le oltre 1.500 auto vendute in Spagna da gennaio a fine giugno che, sommandosi con i circa 1.000 pick-up Evo e Dr, i quali figurano tra i veicoli commerciali, hanno consentito di ottenere volumi complessivi di vendita raddoppiati a livello di gruppo.

