Stellantis accelera in Europa con le auto elettriche

Stellantis rafforza la performance in Europa con forti risultati in tutti i segmenti nel primo semestre del 2023.

Sono 1,44 milioni le immatricolazioni in Europa 30, il 5,3% in più dello stesso periodo del 2022, pari a una quota di mercato del 19,1%.

Confermata anche la leadership nelle vendite di veicoli commerciali in Europa con 292.900 unità vendute, in crescita del 5,3% rispetto al primo semestre 2022 e una quota di mercato stabile superiore al 30%.

Stellantis sta inoltre accelerando il passo verso la mobilità a zero emissioni, salendo sul podio in diversi Paesi.

L'azienda ha attualmente 24 auto elettriche (Bev) sul mercato e quasi raddoppierà entro la fine del 2024; attualmente, i veicoli elettrici di Stellantis come la Peugeot e-208 e la Fiat 500e sono in cima alle classifiche del mercato elettrificato europeo.

Nel mercato dei Bev domina il segmento A (39% di quota), i segmenti B e B-Suv (rispettivamente 62% e 53) e il segmento Cv (46%). Stellantis ha anche lanciato Free2move Charge che fornirà la ricarica e la gestione dell'energia per i clienti dell'elettrico, gestito dalla nuova Business Unit Stellantis Charging & Energy, "Grazie ai suoi marchi, Stellantis è una vera e propria macchina da marketing", spiega Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis per l'Europa allargata. "I nostri marchi hanno una forte impronta, ognuno con la propria personalità per adattarsi a diverse aree del mercato, garantendo performance crescenti e favorendo il futuro dell'intera azienda.

La nostra solida performance commerciale, abbinata a risultati finanziari a due cifre per il primo semestre del 2023, dimostra che siamo sulla buona strada per una mobilità a zero emissioni, rispettosa dell'ambiente e accessibile a tutti".



Nel mercato totale Stellantis è leader in Francia, Italia e Portogallo. La Peugeot e-208 e la Fiat 500e sono i primi veicoli elettrici nell'Ue30. Nel mercato dei veicoli elettrici ibridi plug-in (Phev), Stellantis è al primo posto in Francia, Italia e Spagna. La nuova Jeep Avenger contribuisce al successo del marchio in Italia, dove la Jeep Compass 4xe è l'ibrida plug-in più venduta.

Nel mercato auto Stellantis è leader in Europa con la Fiat 500 numero 1 nel segmento A e la Fiat Panda numero 2, che è anche l'auto più venduta in Italia. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, Stellantis è al primo posto, nell'Ue30, in Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi. Il Fiat Ducato è il furgone più venduto in Italia e il Peugeot Partner è il leader delle vendite in Spagna. Per quanto riguarda i veicoli commerciali 100% elettrici, Stellantis procede verso l'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica con la leadership in diversi Paesi come Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, grazie ai risultati di Peugeot (numero 1 nell'Ue30 e in Francia a giugno), Opel (numero 1 in Italia), Citroën (numero 1 in Spagna) e Vauxhall (numero 1 nel Regno Unito). Anche nei mercati più piccoli, nel segmento dei veicoli commerciali elettrici, Stellantis mantiene la leadership con posizioni di primo piano in Austria, Belux, Portogallo, Paesi Bassi e, in Polonia.Infine, il Portogallo vede Stellantis in testa alla classifica generale, supportato dal marchio Peugeot e dalla Peugeot 2008.



