Per Bentley primo semestre buono, ma vede nubi all'orizzonte

Bentley Motors prevede "condizioni difficili nella seconda metà dell'anno", per cui il marchio di lusso del Gruppo Volkswagen "monitorerà di conseguenza i livelli di consegne e di scorte per garantire che la qualità delle vendite venga mantenuta e, se necessario, adeguata nel corso dell'anno".

Lo ha detto - in occasione dell'annuncio dei risultati finanziari del primo semestre - Adrian Hallmark, chairman e ceo di Bentley Motors. "I risultati positivi dei primi sei mesi sono in gran parte il frutto di una consistente banca ordini accumulata nei mesi e negli anni precedenti e, sebbene le consegne di auto ai clienti siano buone, queste sono leggermente inferiori rispetto ai massimi raggiunti in alcuni dei nostri mercati chiave nel 2022". Bentley ha registrato utili operativi pari a 390 milioni di euro, leggermente inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-2%) quando si era arrivati a 398 milioni. Questo valore resta comunque il secondo più elevato di sempre.

In lieve calo anche i ricavi nel primo semestre 2023, cioè 1,681 miliardi rispetto a 1,707 miliardi del 2022. Il margine sulle vendite (Ros) è rimasto al 23,2% nei primi sei mesi del 2023. Le vendite globali - pari a 7.096 unità - sono diminuite nel primo semestre del 4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le Americhe si confermano il mercato più florido dell'azienda, seguite da Cina ed Europa. Del totale delle immatricolazioni, il modello più venduto è stato il suv di lusso Bentayga con il 44% delle vendite complessive, mentre la più recente berlina Flying Spur ha rappresentato il 24% e le Granturismo Continental GT e GTC si sono attestate al 32%. Malgrado le previsioni delle difficili condizioni che sono attese - si legge nella nota della casa - prosegue l'impegno di Bentley nei confronti della strategia Beyond100. Che include la trasformazione da un portafoglio di prodotti incentrato su propulsori W12 e V8 ad uno totalmente elettrico entro un decennio.

E, parallelamente, un'organizzazione completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2. Questo impegno è parte di un programma di investimenti decennale di 3 miliardi per lo sviluppo di modelli futuri e per lo stabilimento di Pyms Lane a Crewe dove sono costruiti tutti i modelli Bentley.

