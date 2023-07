Cnh Industrial, utile netto record nel secondo trimestre

Cnh Industrial, controllata daExor, ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto record di 710 milioni di dollari, in crescita del 29% sullo stesso periodo del 2022. I ricavi consolidati ammontano a 6,57 miliardi di dollari (+8%). "Il team di Cnh Industrial ha realizzato ottimi risultati nel secondo trimestre, capitalizzando sui favorevoli fondamentali dei mercati e su una solida esecuzione operativa.

Il nostro segmento Agriculture ha registrato margini da record e, per il primo trimestre nella nostra storia, le vendite nette nel segmento Construction hanno superato 1 miliardo di dollari" sottolinea il ceo Scott Wine. Cnh Industrial ha registrato nel secondo trimestre un cash flow assorbito dalle attività operative pari a 139 milioni di dollari e un free cash flow delle Attività Industriali pari a 386 milioni di dollari. I ricavi di vendita netti delle Attività Industriali pari a 5,95 miliardi di dollari (341 milioni di dollari in più del secondo trimestre 2022). Miglioramenti significativi nel margine operativo lordo per i segmenti Agriculture e Construction, che riportano il margine ebit adjusted trimestrale più alto di sempre. Cnh Industrial conferma le prospettive per il 2023 riguardo alle attività industriali: ricavi di vendita netti in crescita tra l'8% e l'11% rispetto all'anno precedente, compresi gli effetti della conversione valutari; spese generali, amministrative e di vendita in crescita di non più del 5% rispetto al 2022: free cash flow delle attività industriali tra 1,3 e 1,5 miliardi di dollari; spese di ricerca e sviluppo e spese in conto capitale pari a circa 1,6 miliardi di dollari.





