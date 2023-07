L'utile di Pirelli sale a 242,6 milioni, ricavi +7,5%

Pirelli chiude il primo semestre dell'anno con i ricavi che salgono a 3,44 miliardi di euro, con una crescita del 7,5% rispetto al primo semestre 2022. L'utile netto sale a 242,6 milioni di euro, in crescita del 4,1% rispetto ai 233 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è stato pari a 739,1 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto ai 695,3 milioni del primo semestre del 2022. Nel secondo trimestre, Pirelli ha messo a segno ricavi per 1,74 miliardi, in crescita del +3,7% rispetto al secondo trimestre 2022. L'utile netto del trimestre sale a 127,6 milioni, rispetto ai 123,2 milioni dello stesso periodo del 2022. Alla luce dei risultati conseguiti nel primo semestre e dello scenario di mercato previsto, Pirelli stima per il 2023 ricavi compresi tra 6,5 e 6,7 miliardi di euro (6,6 e 6,8 miliardi la precedente stima). Le stime dell'Ebit Margin adjusted sono riviste al rialzo tra 14,5% e 15% (14% e 14,5% la precedente stima). Confermati gli investimenti confermati pari a circa 400 milioni di euro (circa 6% dei ricavi).

