Volkswagen punta a partnership auto elettriche con cinese Xpeng

Per migliorare la sua presenza sul mercato in Cina, Volkswagen vuole puntare su una partnership con il produttore cinese di auto elettriche Xpeng. Il gruppo tedesco mira ad acquistare il 5% delle azioni di Xpeng, in un'operazione dal costo di circa 700 milioni di dollari. Primo obiettivo della collaborazione è creare due nuovi modelli di auto elettriche, che saranno disponibili esclusivamente in Cina a partire dal 2026. L'accordo non è ancora chiuso, ma il consiglio di vigilanza di Vw ha intanto dato il suo via libera.

Lo riporta Handelsblatt. Approvata anche una ulteriore e rafforzata collaborazione tra Audi e il costruttore cinese Saic.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA