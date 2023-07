Tra Nissan e Renault nuovo accordo per equilibrare alleanza

Nuovo accordo di collaborazione traNissan e Renault per equilibrare le partecipazioni nella alleanza e sviluppare la nuova unità di veicoli elettrici della casa francese, Ampere. L'azienda giapponese investirà fino a 600 milioni di euro modificando significativamente la struttura dell'alleanza tra i due costruttori, siglata nel 1999. In base all'accordo, Renault ridurrà la sua quota del 43,4% in Nissan al 15%, mentre l'azienda nipponica manterrà la sua partecipazione del 15% nella controparte.

L'azienda transalpina trasferirà il resto della sua quota del 28,4% a una società fiduciaria, ponendo così le case automobilistiche su un piano di parità, e la transazione dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. L'investimento di Nissan nell'unità di veicoli elettrici di Renault, Ampere, ha l'obiettivo di inviare un membro del consiglio di amministrazione alla nuova società, come parte degli sforzi per accelerare la spinta verso i veicoli elettrici in Europa, ha dichiarato l'azienda giapponese.

Le due aziende avevano annunciato all'inizio di quest'anno di voler uniformare la loro relazione di capitale e inizialmente avevano cercato di raggiungere un accordo conclusivo entro la fine di marzo. Tuttavia, i progressi nei negoziati sono stati ritardati a causa delle preoccupazioni di Nissan riguardo alle condizioni del piano, inclusa la gestione della proprietà intellettuale legata ai veicoli elettrici.

