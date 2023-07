Sette case automobilistiche per rete ricarica in Nord America

Sette grandi case automobilistiche mondiali - Bmw Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group e Stellantis - creeranno una joint venture per accelerare la transizione verso i veicoli elettrici in Nord America rendendo la ricarica piu' comoda, accessibile e affidabile. La joint venture, la cui costituzione è prevista quest'anno, prevede lo sviluppo di una nuova rete di ricarica ad alta potenza con almeno 30.000 caricabatterie e mira a diventare la principale rete di stazioni di ricarica affidabili ad alta potenza del Nord America.

L'apertura delle prime stazioni di ricarica e' prevista per l'estate 2024 negli Stati Uniti e successivamente in Canada. Con gli investimenti generazionali nella ricarica pubblica in corso a livello federale e statale, la joint venture fara' leva su fondi pubblici e privati per accelerare l'installazione della ricarica ad alta potenza per i clienti. Le nuove stazioni di ricarica saranno accessibili a tutti i veicoli elettrici a batteria di qualsiasi casa automobilistica che utilizzano connettori di tipo Combined Charging System (Ccs) o North American Charging Standard (Nacs) e si prevede che soddisfino o superino lo spirito e i requisiti del programma statunitense National Electric Vehicle Infrastructure (Nevi).



