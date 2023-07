Rapporto Apeal, soddisfazione per elettriche ma Tesla cala

L'ultima edizione dello studio annuale Automotive performance, execution and layout (Apeal) di JD Power - che misura in Usa la soddisfazione del cliente nel corso dei primi 90 giorni di proprietà - mostra un miglioramento dei giudizi dei proprietari di veicoli elettrici dei brand premium e generalisti, ma un calo per Tesla.

Sulla base del sondaggio JD Power, relativo a 40 caratteristiche del veicolo suddivise in 10 aree, Tesla è rimasta, con un punteggio di 878 su 1.000, uno dei brand con il punteggio più alto, ma con un risultato che è in calo di 9 punti rispetto a un anno fa, quando la marca di Elon Musk era stata inclusa per la prima volta nello studio Apeal. Il rapporto Apeal mostra che il quadro generale relativo ai modelli elettrici è stato positivo. Se si esclude Tesla, il punteggio medio sulla soddisfazione è stato di 840 punti, con un aumento di 2 punti su base annua. Questo anche se nel suo insieme le case auto hanno registrato un calo della soddisfazione dei proprietari per due anni consecutivi, un trend mai registrato nei 28 anni di storia dello studio Apeal (845 nel 2023, due punti in meno rispetto al 2022 e tre punti in meno rispetto al 2021).

Significativo poi che le auto elettriche stiano colmando il divario con quelle a benzina, che hanno ottenuto una valutazione media di 843 punti, solo 3 in più rispetto ai Bev e ai Phev.

Significativa la prestazione - nella categoria mass market - dei due brand Usa di Stellantis, Dodge e Ram, al vertice della classifica con 887 e 873 punti. Molte le performance individuali nel segmento Bev, con la Bmw i4 che si è classificata seconda nella categoria Compact Premium Car dietro alla Lexus IS. Bene anche Bmw iX, Kia EV6 e Porsche Taycan (unica elettrica del Gruppo Volkswagen entrato negli award, mentre la Golf primeggia negli Ice), che accompagna l'iconica 911 in testa al ranking individuale con 914 punti.

JD Power sottolinea l'ottimo comportamento generale del Gruppo Hyundai, soprattutto grazie a Kia, nell'ambito della soddisfazione dei clienti. Hanno ottenuto award la Genesis GV60, le Hyundai Santa Cruz, Sonata ed Elantra e soprattutto le Kia Carnival, EV6, Forte, K5, Rio, Stinger e Telluride.



