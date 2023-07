Nissan: trimestre con utile netto di 105,5 miliardi di yen

Nissan ha comunicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre 2023 con ricavi netti consolidati pari a 2,92 trilioni di yen, un utile operativo di 128,6 miliardi, un margine operativo del 4,4%, ed un utile netto di 105,5 miliardi di yen. Dati in crescita, sottolineati dall'aumento delle vendite rispetto allo scorso anno in tutte le regioni, ad esclusione della Cina dove la diminuzione è dovuta prevalentemente al perdurare degli effetti della pandemia e all'aumento della concorrenza. "Nel primo trimestre abbiamo compensato i ritardi nelle vendite in Cina con gli ottimi risultati registrati nelle altre regioni, ottenendo un significativo miglioramento su base annua - ha dichiarato Makoto Uchida, Ceo di Nissan - in particolare, hanno contribuito la ripresa della produzione e delle vendite in Giappone e in Nord America che prevediamo anche nel secondo trimestre e nei periodi successivi.

In Cina, dove le vendite sono diminuite, stimiamo un forte piano di lancio di prodotti, con l'introduzione della variante e-Power di X-Trail e di un ibrido plug-in con il marchio Venucia".

Allo stato attuale delle cose, Nissan rivede le previsioni di vendite annuali a 3,7 milioni di unità, pari a una riduzione del 7,5% rispetto alla precedente previsione.

Per cui prevede ricavi netti pari a 12,6 trilioni di yen, un utile operativo di 550 miliardi di yen, ed utile netto di 340 miliardi di yen.

