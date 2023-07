Gruppo Bmw festeggia 50 anni attività a Rosslyn in Sudafrica

L’avventura industriale del Gruppo Bmw fuori dai confini della Germania è iniziata cinquant'anni fa, con l’inaugurazione dello o stabilimento di Rosslyn in Sudafrica. Da allora questo impianto è diventato un pilastro della rete di produzione globale con oltre 1,6 milioni di veicoli che sono usciti dalle sue linee. Il portafoglio di produzione di Rosslyn ha incluso inizialmente le Bmw 1800 SA e 2000 SA, e poi la Serie 5 e la Serie 7. E per decenni è stato una pietra miliare della produzione della Serie 3 a cui si è aggiunto dal 2018 il modello strategico X3.

Dall’avvio i modelli costruiti a Rosslyn sono stati esportati in più di 40 Paesi in tutto il mondo, comprese 14 nazioni in Africa. “Dal 2024 produrremo la Bmw X3 ibrida plug-in per l'esportazione globale in Sud Africa - ha svelato Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per la produzione e presidente del consiglio di amministrazione di Bmw South Africa - e questo comporterà un investimento di oltre 200 milioni di euro che preparerà lo stabilimento di Rosslyn per l'elettromobilità”.

Il programma sarà accompagnato da una formazione specialistica per gli oltre 300 dipendenti dello stabilimento e prevede - in linea con il piano globale Bmw iFactory per la produzione del futuro - anche a Rosslyn un ulteriore passo avanti nello sviluppo di una produzione efficiente, digitalizzata e rispettosa delle risorse. Il Gruppo Bmw svolge un ruolo importante in Sudafrica: l'anno scorso l'azienda vi ha aperto anche altri uffici per il suo hub IT globale. Ora ospitano circa 2.000 dipendenti che forniscono servizi IT per tutto il gruppo.

