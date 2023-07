Cina, Byd vince duello con Volkswagen e arriva a quota 11,2%

Nonostante la crescita del mercato totale in Cina con un totale di 2,51 milioni di unità nel solo mese di giugno, cioè il 27,9 % in più rispetto a maggio, Volkswagen ha ridotto nel secondo trimestre le sue vendite (544.000 unità di cui solo 23.433 modelli completamente elettrici) ed ha così visto assottigliare la propria quota di mercato al 10 %. Questo, segnala il magazine Carscoops, va a vantaggio di Byd che - dopo essere diventata a febbraio la prima Casa automobilistica cinese per vendite - aumenta ora il suo distacco dal brand di Wolfsburg.

Secondo i dati del China Automotive Technology and Research Center Byd ha venduto 595.300 modelli ibridi ed elettrici plug-in nel secondo trimestre, aumentando la sua quota di mercato complessiva all'11,2%. Volkswagen resta ancora il secondo marchio più venduto in Cina, ma con un posizione ben diversa da quando tra il 2008 e il 2020 controlla circa il 15%: Del resto, commenta Carscoops, con la crescita di grandi marchi nazionali come Byd e Changan, i vento che soffiava a favore delle Case straniere sono cambiati soprattutto perché le auto elettriche made in China sono sempre più sofisticate e al tempo stesso convenienti rispetto ai modelli delle marche straniere.

Ne è un esempio il modello Seagull di Byd introdotto all'inizio di quest'anno. Questa berlina ha una autonomia elettrica di 306 km e costa nel mercato locale il corrispettivo di 10.345 dollari.

Anche Tesla, che vende con successo solo modelli a batteria, in Cina è dietro a Byd sia nel mercato globale che in quello elettrico. Per altro, segnala Carscoops, le immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in (definiti Nev in Cina) sono aumentate del 25% a giugno arrivando a 736.000 unità.

