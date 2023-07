General Motors alza per i suoi target per il 2023 per la seconda volta grazie al buon andamento della domanda e alla disponibilità dei consumatori a spendere anche sui modelli più costosi.

L'annuncio della revisione al rialzo degli obiettivi accompagna i risultati del secondo trimestre, dai quali sono emersi ricavi in crescita del 25% a 44,75 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti, e un utile in aumento del 52% a 2,6 miliardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA