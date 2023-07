Canoo parte dalla NASA per il salvataggio industriale

Canoo, la start-up di veicoli elettrici fondata negli Stati Uniti nel 2017 sta iniziando le consegne delle prime unità veicoli ai clienti, entrando in una fase che dovrebbe tranquillizzare gli investitori, oggi preoccupati per la situazione finanziaria dell'azienda.

Nel primo trimestre del 2023 sono stati registrati 72 milioni di dollari di perdite, in diminuzione rispetto ai 120,1 milioni dello periodo dello scorso anno, ma ancora troppo 'pesanti' sul futuro industriale e commerciale.

La società guidata da Tony Aquila ha annunciato ordini per 4.500 furgoni da parte del colosso della grande distribuzione Walmart, più altri 3.000 da Zeeba e 9.300 da Kingbee, ma a livello d'immagine - e quindi di stimolo nei confronti del potenziali acquirenti - è forse più importante la notizia della consegna di tre veicoli elettrici per il trasporto dell'equipaggio (Cvt) al Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Questi mezzi a impatto zero saranno utilizzati per trasportare gli astronauti alla rampa di lancio per le missioni lunari Artemis. I minibus Canoo hanno un design interno ed esterno esclusivo che fornirà confort e sicurezza agli astronauti e all'equipaggio di accompagnamento durante il viaggio di nove miglia verso la piattaforma di lancio.



