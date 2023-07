Al via a Dinolfing produzione Bmw Serie 5, anche elettrica

La BMW ha avviato la produzione della nuova Serie 5 nell' impianto di Dinolfing. La fabbrica tedesca, che dal 2024 assemblerà il 40% delle elettriche della Casa dell'elica, realizzerà anche la versione i5 a zero emissioni dell'ottava generazione della vettura. Dopo iX e i7, sarà questo il terzo modello EV per la struttura della Bassa Baviera che quest'anno festeggia i 50 anni di attività e che nel 2022 ha sfornato oltre 280mila veicoli. Da sottolineare come dei circa 12 milioni di Bmw qui costruite sino a oggi, oltre 8 milioni siano state Serie 5.

"La i5 e il nostro stabilimento di Dingolfing sono esempi perfetti di come il Bmw Group si stia trasformando per la mobilità elettrica e stia sviluppando i nostri stabilimenti sulla strada della Bmw iFactory - ha sottolineato nell'occasione Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione del costruttore e responsabile della produzione -. La mobilità elettrica è la nuova normalità nei nostri stabilimenti in tutto il mondo. Tra il 2021 e il 2024, avremo integrato un totale di 15 veicoli completamente elettrici nella nostra rete di produzione".

Il lancio delle nuove Serie 5 e i5 berlina porterà un incremento nei numeri dell'impianto produttivo, prevede Christoph Schröder, direttore dello stabilimento. "È questo tradizionalmente il modello principale di Dingolfing - ha sottolineato - e, anche questa volta, darà un valido impulso ai volumi". Numeri destinati a crescere con l'arrivo, dal prossimo anno, della versione famigliare Touring e della sportiva M5: nel complesso dovrebbero contribuire a innalzare il livello produttivo sino a 300mila unità/anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA