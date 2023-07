La visione 'olistica' di Suzuki per la mobilità del futuro

E' una visione del futuro della mobilità che si muove in più direzioni, quella di Suzuki che punta a differenziare la propria strategia. La Casa di Hamamatsu ha infatti definito obiettivi e modalità per ridurre la sua impronta carbonica entro il 2030, attraverso l'elettrificazione della gamma, ma anche approfondendo temi come biocarburanti, idrogeno, batterie e loro riutilizzo, così come con il sostegno alle startup.

Sul versante dell'elettrificazione, Suzuki introdurrà i veicoli elettrici a batteria nell'anno fiscale 2024, con l'espansione ai SUV e ai segmenti B, con 5 modelli da lanciare entro l'anno fiscale 2030 per rispondere alle normative ambientali e alle esigenze dei clienti in ogni paese europeo.

Per le due ruote, la casa giapponese introdurrà una motorizzazione EV nell'anno 2024, per i motoveicoli utilizzati per il trasporto quotidiano e 8 nuovi modelli entro l'anno 2030 con una percentuale di motorizzazioni EV del 25%. Per quanto riguarda le motociclette di grandi dimensioni per il tempo libero, si valuta l'adozione di carburanti a zero emissioni.

La strategia Suzuki abbraccia anche il mondo della nautica, dove prevede di lanciare 5 nuovi motori fuoribordo entro l'anno fiscale 2030, con una percentuale di motorizzazioni EV del 5%.

Per ciò che concerne le unità endotermiche di grande potenza, invece, la casa di Hamamatsu sta valutando la possibilità di adottare carburanti sintetici, a zero emissioni di anidride carbonica. Suzuki sta poi dedicando grande attenzione alla ricerca di biocarburanti avanzati, che consentiranno di ridurre le emissioni di carbonio legate all'uso di carburanti tradizionali.

In particolare, le attività si concentrano su sistemi efficienti di produzione di etanolo, ricerca sull'ossigeno dei sottoprodotti, sulla cattura e sull'utilizzo della Co2, oltre alla produzione di biogas, per quello che in Suzuki chiamano 'approccio olistico'. Tra le varie collaborazioni promosse dalla casa giapponese, c'è anche un accordo con PowerX, con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di una società a zero emissioni di carbonio attraverso sistemi di accumulo di energia a batteria. Per spingersi poi oltre la strada, l'azienda sta esplorando il campo delle auto volanti. SkyDrive e Suzuki hanno deciso di collaborare in aree commerciali e tecnologiche che includono la ricerca e lo sviluppo di tecnologie, la pianificazione di sistemi di produzione e di massa, lo sviluppo di mercati esteri con un'attenzione iniziale all'India e la promozione degli sforzi per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio.

