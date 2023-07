Giappone amplia il divieto di esportare auto usate in Russia

Il Giappone intende espandere il divieto di esportazione di automobili in Russia, includendo quelle usate di produzione interna, in linea con le misure punitive adottate da Europa e Stati Uniti. L'esecutivo punta ad approvare il decreto in una riunione di Gabinetto la prossima settimana, e le sanzioni riguarderanno anche le auto diesel con una cilindrata superiore a 1.900 cc - che rimangono molto richieste nel Paese, nonché i veicoli ibridi ed elettrici.

Nell'aprile dello scorso anno il governo aveva già vietato l'esportazione in Russia di veicoli di lusso del valore superiore a 6 milioni di yen, pari a circa 38.000 euro. Con l'embargo ampliato il Giappone sarà in grado di esportare solo alcune auto compatte in Russia. Secondo i dati del ministero delle Finanze di Tokyo, le esportazioni verso la Russia nel 2022 hanno raggiunto i 604 miliardi di yen, pari a 3,8 miliardi di euro, una diminuzione del 30% rispetto all'anno precedente, con le auto passeggeri che rappresentano circa la metà di tale cifra.



