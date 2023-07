Audi collaborerà con cinese Saic per piattaforme elettriche

Saic Motor Corp. e Audi hanno raggiunto un accordo per lavorare congiuntamente a progetti di veicoli elettrici. Lo afferma, senza specificare i dettagli, la società cinese (il più grande costruttore di auto del Paese) in un comunicato diffuso ieri 20 luglio.

"Tutte le parti interessate - si legge nella nota di Saic - concordano sul fatto che il mercato automobilistico cinese sta vivendo la più grande trasformazione della sua storia, pertanto lavoreremo insieme su un approccio strategico che garantisca il nostro successo futuro".

Secondo quanto anticipato dal magazine tedesco Automobilwoche, questa collaborazione - che si aggiunge a quelle che il Gruppo Volkswagen ha già in atto in Cina fin dal 1985 - dovrebbe avere come elemento centrale l'acquisto della piattaforma elettrica L7 che Saic utilizza attualmente per il suo brand premium IM Motors, nel cui azionariato è presente il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba.

In precedenza Audi non ha mai acquistato piattaforme da altri produttori e fino ad oggi ha utilizzato per i modelli destinati alla Cina le architetture Meb di Volkswagen per i modelli attualmente offerti in Cina, cioè i suv Q4 e-Tron e Q5 e-Tron. La Casa dei Quattro Anelli sta anche sviluppando con Porsche la nuova piattaforma Premium Platform Electric (Ppe) destinata in prima battuta ai modelli Q6 e-Tron e Macan Electric ma in ritardo nello sviluppo a causa di problemi del software.

In Cina, in particolare, l'architettura Ppe che avrebbe dovuto servire come base per l'allargamento della gamma con auto costruite dalla fine del 2024 nel nuovo stabilimento Audi di Changchun.

Secondo fonti di stampa tedesche anche la piattaforma software Ssp del Gruppo Volkswagen, che dovrebbe essere utilizzata anche da Audi è stata rinviata al 2029 per garantire la totale affidabilità del software.

L'esistente jv Saic Volkswagen Automotive Co Ltd è stata fondata nel 1984 e produce automobili con i marchi Volkswagen, Škoda e Audi nell'ambito di un contratto della durata di 45 anni. Il controllo è paritetico fra Volkswagen AG al 40% più Volkswagen China Invest al 10% e Saic Motor al 50%.



